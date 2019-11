Aosta: La Capitale presa in giro da mezza Italia per i sarcofagi Centoz della Cattedrale

Aosta Capitale…sì degli obbrobri voluti da un sindaco che sta riducendo la città in un degrado pari solo alle peggio periferie delle metropoli. E questo non lo dice il nostro giornale, anche se da quattro anni evidenzia le umiliazioni inflitte alla Capitale della Valle d’Aosta, a dirlo è la pagina Facebook #italiasfregiata, ideata alcuni mesi fa da Vittorio Sgarbi per denunciare "obbrobri architettonici e sfregi al Paesaggio, molti dei quali in corso d'opera" sparsi qua e là in Italia.

Cosa ne pensate della panchine collocate innanzi la Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista ad Aosta? La domanda corredata da eloquente fotografia è comparsa oggi sulla pagina Facebook #italiasfregiata, L'immagine pubblicata oggi mostra i cubi e i parallellepipedi di cemento di stile minimalista e d'avanguardia, dipinti di bianco e nero, scelti dalla Giunta Centoz al posto delle tradizionali panchine e collocati nel marzo scorso dal Comune di Aosta in piazza della Cattedrale e in piazza Arco d'Augusto.

Dei circa 2200 commenti comparsi dopo la pubbli - cazione della foto, quelli a favore si contano sulle dita di due mani; a quasi tutti i visitatori della pagina l'accostamento architettonico-urbanistico di stili ed epoche così diverse non piace affatto, anzi. Tante le critiche sdegnate, ancor di più gli insulti irripetibili rivolti a chi avrebbe avuto la bella pensata di piazzare quelle "specie di bare tristi", così le hanno definite in molti, ai piedi di monumenti ed edifici di culto così belli e importanti quali l'Arco d'Augusto e la Cattedrale.

Nei giorni seguenti alla posa delle 'panchine' si erano levate ad Aosta molti voci contrarie all'iniziativa, e l'assessore al decoro urbano, Andrea Paron, aveva assicurato che quelle 'sedute futuriste' erano provvisorie.

Ma da allora nessuno le ha tolte e ora migliaia di italiani visitatori della pagina di Sgarbi hanno potuto esprimere il loro aperto disgusto verso quegli oggetti "esteticamente agghiaccianti".

La Giunta Centoz ora è soddisfatta per il risultato ottenuto. Per il primo cittadino aostano che ne parlino bene o ne parlino male l’importante è che ne parlino. E i sarcofagi di Centoz contribuiscono a far parlare male della nostra città.