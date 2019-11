MONTAGNA VDA: Col Vessonaz (Nus Saint-Barthelemy - Quart)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Col Vessonaz (Nus Saint-Barthelemy - Quart)

L'itinerario attraversa ambienti diversi, dai pascoli di media montagna, agli alpeggi più alti fino a raggiungere l'ambiente detritico del Colle di Vessonaz.

Interessante il panorama sulla conca di Saint-Barthélemy e sui suoi numerosi alpeggi, oltre alle cime dell'alta Valpelline.



Il Colle Vessonaz è uno dei punti più caratteristici dell'Alta Via n.1 della Valle d'Aosta. Esso da accesso alla Valpelline attraverso il lungo e spettacolare Vallone di Vessonaz.

L'itinerario prende avvio nei pressi dell'Osservatorio Astronomico, struttura unica nel suo genere per la varietà della strumentazione disponibile. La struttura è affiancata da un planetario.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

www.montagnavda.it/a.gtsch.php