I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali le ripercussioni del caso Ilva sul governo e sull'economia; in evidenza anche il grave incidente in cui ad Alessandria hanno perso la vita due vigili del fuoco l'arresto di Nicosia, ex collaboratore di una parlamentare radicale e



Il Corriere della Sera - Il caso Ilva scuote il governo, a rischio 10.700 posti. Spagna, Re Felipe e famiglia in Catalogna, caos a Barcellona, bruciate in piazza le sue foto. Il doppiogioco del radicale al servizio dei clan

La Stampa – Alessandria, esplode cascina disabitata, due pompieri morti e un disperso. Mittal, addio all'Ilva e apre la crisi dell'acciaio; Conte: cercano scuse. Auto contro banco del mercato, strage sfiorata ad Aosta.

La Repubblica - Ex Ilva, nei 5S vincono i duri; Renzi, 'la nuova cordata la porto io'. esplode cascina disabatata ad Alessandria, due pompieri morti, tre feriti e un disperso, ipotesi dolo

Il Sole 24Ore – Non solo Arcelor-Mittal; perchè le multinazionali lasciano l'Italia. Governo: l'azienda non può chiudere, Conte convoca i vertici.

Il Fatto Quotidiano - Ex Ilva, Mittal: 'via da Taranto entro fine novembre. Effetto dirompente da eliminazione dell'immunità'. Conte, 'solo alibi, non giustifica recesso'.

Gazzettamatin.it - Festa del 4 Novembre, bandiera tricolore alla scuola Eugenia Martinet di Aosta

Aostasera.it - Lupa uccisa da arma da fuoco, indagini della Procura

Aostaoggi.it - Omofobia, in Consiglio Valle arriva una proposta di legge

Aostanews24.it - Ferrovia, domani l'incontro tra l'assessore ai Trasporti Bertschy e Rfi

BobineTV - Chiuso dal 4 novembre il Colle del Piccolo San Bernardo