Un rappresentante Unités des Communes Evaçonn nella Conferenza Servizi discarica Chalamy

Della Conferenza dei Servizi convocata per la discarica di Chalamy nel comune di Issogne, farà parrte anche anche un rappresentante dell’Unités des Communes dell’Evaçon.

La decisione è stata pressa dall'Assessore Albert Chatriandopo che nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 novembre, ha ricwevuto la richiesta, da parte dell’Unité des Communes dell’Evançon, la sospensione delle procedure di autorizzazione.

A stretto giro di posta abbiamo comunicato all’Unité che all’interno della Conferenza dei servizi è stato inserito anche un rappresentante dell’Evançon.

"Così come della Conferenza – sottolinea Chatrian – farà parte il neonato Comitato 'La Valle non è una discarica'". La Conferenza dei servizi, convocata per giovedì 21 novembre alle ore 9, è un tavolo tecnico preposto per valutare, in maniera collegiale, le opportunità normative che si possono percorrere intervenire dal punto di vista tecnico sulla questione autorizzativa della discarica di Issogne.