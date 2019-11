PAPA: In preghiera per i cristiani perseguitati anche oggi

«Anche oggi ci sono cristiani perseguitati, più che nei primi secoli, di più»: la denuncia di Papa Francesco è riecheggiata nei sotterranei delle catacombe di Priscilla, dove ha voluto recarsi quest’anno nel pomeriggio del 2 novembre per la tradizionale commemorazione dei fedeli defunti.

Nell’omelia pronunciata a braccio durante la celebrazione della messa, il Pontefice ha confidato che «le catacombe, la persecuzione, i cristiani» e le stesse letture proposte dalla liturgia gli hanno fatto venire in mente «tre parole: l’identità, il posto e la speranza»: termini il cui significato ha approfondito nella successiva riflessione. Ma il tema della persecuzione è tornato nella sua dirompente attualità anche l’indomani, all’Angelus domenicale di mezzogiorno in piazza San Pietro.

A suscitare il dolore di Francesco sono state in questa circostanza le notizie riguardanti «le violenze di cui sono vittime i cristiani della Chiesa Ortodossa Tewahedo di Etiopia». Esprimendo «vicinanza a questa Chiesa e al suo Patriarca, il caro fratello Abuna Matthias», il Pontefice ha chiesto ai fedeli presenti «di pregare per tutte le vittime di violenza in quella terra».

Da ultimo, a concludere idealmente queste giornate dedicate al ricordo dei defunti, lunedì 4 il Papa ha celebrato nella basilica vaticana la messa in suffragio dei cardinali e vescovi morti durante l’anno.