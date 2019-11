Domani mercoledì 6 novembre saint Léonard

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 6 novembre

Curia vescovile - ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici

Giovedì 7 novembre

Roma

Consiglio affari giuridici della CEI

Venerdì 8 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 9 novembre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Seminario - ore 9.00-11.30

Scuola diaconi

Lunedì 11 - mercoledì 13 novembre

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 14 novembre

Seminario - ore 20.00-21.30

Scuola diaconi

Venerdì 15 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 3° incontro di Fede&Scienza

Testimonianza di don Bledar Xhuli

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 6 novembre saint Léonard

La Chiesa celebra San Leonardo di Limoges Eremita

Leonardo nacque in Gallia al tempo dell’imperatore Anastasio da nobili franchi, amici del re Clodoveo che volle fargli da padrino al battesimo. In gioventù rifiutò di arruolarsi nell’esercito e si mise al seguito di S. Remigio, arcivescovo di Reims. Avendo questi ottenuto dal re di poter chiedere la liberazione dei prigionieri che avesse incontrato, anche Leonardo, acceso di carità, chiese e ottenne lo stesso favore e liberò, di fatto, un gran numero di questi infelici. Diffondendosi la fama della sua santità, egli rifiutata la dignità vescovile offertagli da Clodoveo si diresse a Limoges; attraversando la foresta di Pavum soccorse la Regina sorpresa dalle doglie del parto. La preghiera del santo le concesse di superare i dolori e di dare alla luce un bel bambino. Clodoveo riconoscente gli concesse una parte del bosco per edificarvi un monastero. Il Santo costruì un oratorio in onore della Madonna e dedicò in altare in onore di S. Remigio; scavò poi un pozzo che si riempì miracolosamente d’acqua e al luogo diede il nome di nobiliacum in ricordo della donazione di Clodoveo. Il Santo sarebbe morto il 6 novembre di un anno imprecisato, nella metà del VI secolo.