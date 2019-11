Le 'Alpi dell'arte' celebrano l'artigianato valdostano nel cuore di Sanremo

Un evento per unire due popoli che amano la propria terra e la propria cultura, sia materiale che immateriale, con tanta voglia di fare, di farsi conoscere in altre realtà. E’ questa la filosofia della rassegna 'Alpi dell’Arte 2019 - Racines. Radici', mostra collettiva di artisti e artigiani valdostani che si svolgerà a Sanremo, in Liguria, dal 6 dicembre al 7 gennaio.

Alla presentazione dell'evento, svoltasi al Salone Ducale di Aosta, erano presenti l’assessore regionale alle Attività produttive e Artigianato, Renzo Testolin; il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz e la sua vice, Antonella Marcoz; l’ assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Silvana Ormea e la presidente dell’Associazione 'Pigna Mon Amour', Enza Dedali.

La serata è stata coordinata da Claudio Albertinelli, segretario generale del Sindacato Autonomo Valdostano Travallieurs-Savt, ente sostenitore del progetto che è anche promosso da Guido Corniolo, già segretario regionale del Savt.

'Alpi dell'Arte' è reso possibile dalla grande disponibilità degli artisti e degli artigiani che sono i veri attori dell'evento. "Non gente di montagna chiusa ma popolo aperto che sa confrontarsi con gli altri e mettersi in gioco", ha sottolineato l'assessore Testolin, che con il suo staff ha dimostrato di credere da subito nell’iniziativa.

L’ evento comprende diverse rassegne ed esposizioni d’arte: dal 6 dicembre al 7 gennaio 2020 a Forte Santa Tecla ci sarà 'Uomini di legno' di Dorino Ouvrier; al Casinò di Sanremo 'Joà de Noutra tera. Jeux traditionnels en Vallée d’Aoste' di Giovanni Thoux; alla Chiesa di Santa Brigida 'Presepi, Spiritualità e tradizione' di Guido Diemoz. Poi, una Collettiva di18 scultori valdostani professionisti sarà allestita al Museo Civico- Palazzo Nota dal 6 dicembre al 7 gennaio.

Gli artisti artigiani che esporranno nella collettiva sono: Allione Simone, Arnodo Stefano, Baravex Manuel, Barmasse Giangiuseppe, Berlier Dario, Binel Giuseppe, Broccard Emo Giuliano, Chiurlato Roberto, Coquillard Dario, Crestani Matteo, Cretaz Ornella, Massetto Enrico, Pinet Franco, Pison Ernesto, Regazzoni Luciano, Trojer Peter, Vierin Siro, Yon Sebastiano.

E' anche organizzata la Fiera dell’artigianato di tradizione 'Scopri la Pigna' dal 7 al 24 dicembre in piazza Cassini-Locali della Pigna. Si tratta di un' esposizione e vendita di opere realizzate da oltre 20 artigiani valdostani che inoltre daranno dimostrazione di antichi saperi nel centro storico di Sanremo.

Alcune opere degli artigiani valdostani verranno dislocate nella città turistica ligure in luoghi di interesse artistico-sacro di forte passaggio, per meglio promuovere l’evento.

Si sta organizzando uno spazio comune con prodotti di altri artigiani e cooperative che per vari motivi non possono essere presenti a Sanremo. Il 'negozio' comune sarà gestito da una persona di fiducia dell'Amministrazione comunale sanremese, che passerà alcuni giorni in Valle per fare un minimo di formazione specifica sull'artigianato valdostano.

I vari ristoranti della Pigna proporranno per tutto il periodo dell'evento piatti tipici valdostani abbinati a prodotti liguri o piatti liguri composti anche o caratterizzati da prodotti valdostani. Sono stati scelti alcuni negozi che vendono prodotti di qualità anche fuori del quartiere La Pigna dove si venderanno i prodotti dell'enogastronomia valdostana. Questi negozi saranno individuati tramite il logo 'Alpi dell'Arte' e tramite un punto rossonero e saranno veicolo di promozione per inviare i clienti e i curiosi al mercatino valdostano, nonchè verso i ristoranti che proporranno menù con prodotti della Vallée.