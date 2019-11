Buone notizie ferroviarie; programma lavori per 36 mln di euro e redazione progetto elettrificazione

“Entro fine anno RFI approverà un programma di interventi per l'utilizzo dei 36 milioni che il Contratto di Programma 2017/2021 tra RFI e Ministero ha assegnato all'adeguamento e miglioramento della linea ferroviaria valdostana, in modo che con il prossimo anno possano essere avviate le progettazioni e, a seguire, i primi interventi”. Lo hanno assicurato all’assessore regionale Luigi Bertschy i dirigenti territoriali di RFI: Rosa Frignola, Filippo Catalano e Giovanni Accadia, saliti ad Aosta per analizzare la situazione e le prospettive per l'esercizio ferroviario.

Il programma secondo quanto indicato da RFI prevede investimenti importanti per rendere più efficiente la linea, e investimenti per migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità e le persone anziane. Ma la vera notizia è che sarà avviata la redazione della progettazione definitiva per l'elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta.

Questo per il passato; per l’attualità Berschy ha chiesto conto a RFI dei ritardi verificatisi a partire dal mese di settembre. RFI ha assicurato di aver rinnovato il sistema di controllo centralizzato della circolazione e che l'implementazione del nuovo sistema ha creato alcune iniziali anomalie. A ottobre si sono aggiunte ad alcune difficoltà connesse all'immissione in servizio dei treni bimodali, che ha richiesto la taratura di alcuni sensori e segnali presenti sulla linea.

RFI ha messo in campo un piano di verifiche che hanno consentito di individuare le criticità e definire alcune misure correttive, che stanno iniziando a dare i primi risultati. RFI ha inoltre assicurato che c'è uno stretto coordinamento con Trenitalia per presidiare l’ implementazione del nuovo sistema.

Per l’assessore ai trasporti, Luigi Bertshy “siamo di fronte ad un momento nuovo per la ferrovia valdostana che va gestito con energia, ma anche ben coordinato vista la complessità' del sistema ferroviario”.