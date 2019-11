CAFE CITOYEN l'évolution du paysage culturel, l'œuvre combinée de la nature et de l'homme

Présenter le thème du paysage culturel et de son évolution autour du Château Sarriod de laTour à Saint-Pierre, dans le cadre d'un processus de valorisation, de promotion et de mise en réseau des territoires de l'Espace Mont Blanc et de leur identité culturelle et naturelle.

Tel est l'objectif du premier Café citoyen réalisé dans le cadre du projet « Parcours d'interprétation du patrimoine naturel et culturel », inclus dans le « PITER PARCOURS » financé par le programme de coopération transfrontalière Italie-France Alcotra 2014/2020, dont la Fondation Montagne Sure est l'organe de mise en œuvre du partenaire Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc. L'événement a été organisé avec la collaboration de la Surintendance des activités et des biens culturels de la Région Autonome Vallée d’Aoste.

La conférence bilingue (italien / français) permettra, grâce à la contribution des intervenants et des chercheurs impliqués, d’approfondir les aspects fondateurs du paysage culturel dans une vision générale, avec des références à l’histoire du Château de Sarriod de la Tour, en insérant le site à l’intérieur d'un cadre plus complexe lié aux thèmes de la nature et la culture.

Dans la dimension transfrontalière du projet, et de comparaison entre les territoires, certains traits distinctifs du paysage viticole valaisan et du tourisme associé, développés au fil du temps, seront également présentés. Le Café citoyen se terminera par une visite guidée du Château de Sarriod de la Tour et une petite dégustation de produits typiques.

L'initiative aura lieu le jeudi 7 novembre 2019 au Château de Sarriod de la Tour, Saint-Pierre, selon le programme suivant :

PROGRAMME

• 16h15 - Accueil des participants.

• 16h30 - Salutations et introduction.

• 16h45 - CESARE MICHELETTI - Architecte expert en architecture de paysage et gouvernance des territoires alpins. « Le patrimoine paysager, entre nature et culture ».

• 17h05 CINZIA JORIS - Archéologue, Présidente de la Société d'histoire et d'archéologie de la Vallée d'Aoste. « L'évolution du paysage culturel autour du Château Sarriod de la Tour: le château au fil du temps ». Intervention en français.

• 17h25 EMMANUEL REYNARD - Chercheur à l’Institut de géographie et de durabilité de l’Université de Lausanne. « Le paysage viticole valaisan, un patrimoine et une ressource touristique en montagne ». Intervention en français.

• 17h45 - Visite guidée du Château et apéritif / dégustation. La réunion est ouverte à un maximum de 60 personnes.

Pour des raisons d'organisation, il est obligatoire de réserver avant le 04 novembre 2019.

Pour informations et réservations: parcours-interpretation@fondms.org