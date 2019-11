Pompieri morti Alessandria, bandiere a mezz'asta in caserma VVFF Aosta

Vigili del fuoco valdostani in lutto per la morte di tre colleghi rimasti vittime questa mattina di un'esplosione in una cascina ad Alessandria.

Per il "grave evento luttuoso che ha coinvolto il Comando dei Vigili del fuoco di Alessandria", il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco ha disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nella caserma di Aosta in segno di cordoglio per la morte dei tre colleghi piemontesi vittime di un'esplosione in una cascina.

La Presidenza della Giunta ha anche inviato un telegramma di vicinanza e di cordoglio del Presidente della Giunta, Antonio Fosson, a nome del Governo regionale e del Comandante dei Vigili del fuoco Salvatore Coriale, in rappresentanza dei pompieri valdostani, al Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La tragedia è avvenuta all'alba di oggi, martedì 5 novembre, in un cascinale abbandonato; sull'accaduto indaga la Procura di Alessandria per incendio doloso: sul luogo dell'esplosione sono stati rinvenuti inneschi e residui di liquido infiammabile.