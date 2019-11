L’Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy incontra i vertici territoriali di RFI

Signori di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) come pensate di investire i 36 milioni di euro che su nostra richiesta, lo scorso anno, il Ministero ha messo a disposizione per gli investimenti e l’ammodernamento della nostra ferrovia? E ancora: signori quali sono le criticità che hanno rallentato se non fermato i treni bimodali entrati in servizio il 6 settembre?

Potrebbero essere anche queste le domande che l'Assessore regionale agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy, rivolgerà ai vertici territoriali di Rete Ferroviaria italiana (RFI) che incontrerà domani 5 novembre 2019 a Pollein.

Obiettivo gernerale dell’incontro, come si legge in una nota dell’Ufficio stampa, analizzare la situazione e le prospettive per l'esercizio ferroviario e, in particolare, per fare il punto sulle misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per far fronte a una serie di problemi verificatisi a partire dal mese di settembre.

L'incontro sarà anche un'occasione di confronto sulle varie azioni previste dall'Accordo Quadro sottoscritto nel 2017 e dal Programma Strategico approvato nel mese di luglio dal Consiglio regionale.