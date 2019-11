PAPA: Non simboli ma persone con i piedi per terra

«In questi giorni, in cui, purtroppo, circolano anche messaggi di cultura negativa sulla morte e sui morti», il Papa ha invitato «a non trascurare, se possibile, una visita e una preghiera al cimitero. Sarà un atto di fede», ha detto al termine dell’Angelus del 1° novembre, annunciando l’intenzione di recarsi nel pomeriggio di sabato 2, «a celebrare l’Eucaristia nelle Catacombe di Priscilla».

Nel giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, il Pontefice ha dunque scelto «uno dei luoghi di sepoltura dei primi cristiani di Roma» per rinnovare la tradizione che negli anni passati lo ha condotto a sostare in preghiera in vari cimiteri romani: da quello Laurentino, a quello americano di Nettuno, da Prima Porta al Verano.

Al tema Francesco ha dedicato anche un tweet in data odierna — «Oggi ricordiamo coloro che hanno camminato prima di noi, nella speranza di incontrarci, di arrivare dove c’è l’amore che ci ha creati e ci aspetta: l’amore del Padre. #FedeliDefunti», ha scritto sull’account @Pontifex — e un videomessaggio del 31 ottobre per i giovani dell’America latina impegnati in un incontro con coetanei ebrei promosso da Scholas occurrentes a Città del Messico.

«La domanda sulla morte — ha detto loro — è la domanda sulla vita, e mantenere aperta la domanda sulla morte, forse, è la responsabilità umana più grande per mantenere aperta la domanda sulla vita». Prima della recita della preghiera mariana con i fedeli presenti in piazza San Pietro a mezzogiorno della solennità di Tutti i santi, Francesco aveva invece parlato della vocazione universale alla santità.

Infatti, ha spiegato, «i Santi e le Sante... non sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani lontani, irraggiungibili», ma «persone che hanno vissuto con i piedi per terra; hanno sperimentato la fatica quotidiana dell’esistenza con i suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi». Perché la santità nella visione cristiana è «dono e chiamata».