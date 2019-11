Domani martedì 5 novembre SS de la Région Piémontaise – sainte Sylvie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 5 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Vescovado - ore 17.30

Incontro con i Cresimandi della Parrocchia di Maria Immacolata

Mercoledì 6 novembre

Curia vescovile - ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici

Giovedì 7 novembre

Roma

Consiglio affari giuridici della CEI

Venerdì 8 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 9 novembre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Seminario - ore 9.00-11.30

Scuola diaconi

Lunedì 11 - mercoledì 13 novembre

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 14 novembre

Seminario - ore 20.00-21.30

Scuola diaconi

Venerdì 15 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 3° incontro di Fede&Scienza

Testimonianza di don Bledar Xhuli

Fin dai primi secoli è in uso nella Chiesa la celebrazione dei santi locali. L'Eucaristia veniva offert asulle tombe dei martiri, poi le loro reliquie vennero poste in ogni altare in una piccola cavità chiamata "sepolcro".