Aperitivo in musica con Tamtando e Kassoum Diarra

La stagione dell’associazione Tamtando riparte con la tradizione degli aperitivi. Per il primo appuntamento, domenica 10 novembre alle 18 sarà ospite nella sede dell’associazione in regione Amérique 33, il maestro burkinabé Kassoum Diarra che condurrà uno stage di djembé. Poi intorno alle 19,30 aperibuffet.L’iniziativa è aperta a tutti, anche a coloro che non saranno interessati allo stage.

Kassoum Diarra (Bobo Dioulasso, 16 ottobre 1968) è un musicista burkinabé. Griot e polistrumentista molto apprezzato per l'eleganza del suo stile, oggigiorno Kassoum va dicerto annoverato tra i più prestigiosi djembefolà del Burkina Faso. Cresciuto sotto la scuola ferrea di Adamo Dramé, Kassoum possiede il temperamento e l'autorevolezza tipica dei grandi maestri africani. Caratteristiche peculiari queste, che lo accreditano come portatore di una conoscenza profonda ed autentica delle tradizioni musicali del suo paese.

Il corso di 90 minuti è aperto a tutti al costo di 10 euro per i soci e di 25 (costo della tessera associativa, che varrà per tutto il 2020) per chi non ancora socio).