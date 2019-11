Incontro pubblico d’informazione per prevenire le truffe e furti agli anziani

Nella serata del 30 ottobre 2019 il Questore di Aosta ed il Dirigente della Divisione Amministrativa della Questura di Aosta, Vice Questore Dr. Francesco Menchiari, presso la casa di riposo J.B. Festaz di Aosta, in un incontro aperto alla cittadinanza, hanno illustrato i rischi ed i pericoli del cosiddetto “crimine predatorio”, consistente soprattutto in reati quali il furto in casa, la rapina e la truffa.

L’incontro, organizzato dal CTA A.C.L.I., ha permesso di fornire consigli e suggerimenti per attuare le giuste misure precauzionali a difesa della propria incolumità, non solo fisica ma anche patrimoniale.