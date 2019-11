Disertate celebrazioni delle Forze Armate in piazza Chanoux ad Aosta

Cerimonia solenne sotto la pioggia oggi lunedì 4 novembre alle ore 11,30, in piazza Chanoux ad Aosta, dove i Comandi ed i Reparti del Presidio Militare e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma hanno celebrato il 'Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata della Forze Armate'.

Dopo la Santa Messa, si sono svolti la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona al Monumento al Soldato Valdostano, i discorsi celebrativi delle autorità militari e la consegna del tricolore a una delegazione di giovanissimi studenti aostani accompagnati dalle loro insegnanti. Presenti anche il Presidente della Giunta, Antonio Fosson e la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini. Pochi i residenti e i curiosi, tenuti lontani probabilmente dalla giornata fredda e piovosa. Solo un gruppo di anziani, alcuni extracomunitari e pochi altri cittadini sotto gli ombrelli aperti.

Nell’occasione, oggi sarà aperto al pubblico il Castello 'Cantore' degli Alpini in via Duca degli Abruzzi ad Aosta, visitabile con visite guidate alle ore 10, 11, 14, 15 e 16; presso la Caserma 'Battisti', aperta al pubblico sino alle 17, è stata organizzata una mostra statica di mezzi e materiali dell’Esercito; sarà inoltre possibile effettuare arrampicate e traversate su ponte tibetano e prove di tiro con simulatore. Le celebrazioni si concluderanno alle 17,30 in piazza Chanoux con la cerimonia dell’ammainabandiera.