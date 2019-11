Aosta: Commissione al lavoro sui tanti mali della viabilità cittadina

Lavori stradali un po' ovunque e a ogni stagione; scarsa propensione degli aostani a servizi dei mezzi pubblici e ad andare al lavoro in bici e a piedi; riduzione di 100 parcheggi circa in meno di un anno. Fatto sta che la viabilità di Aosta è sempre più nel caos e con l'arrivo della stagione invernale con anesse nevicate le cose si complicano ulteriormente.

Per cercare soluzioni al problema-traffico la seconda Commissione consiliare comunale “Politiche territorio-Opere pubbliche presieduta da Pietro Verducci (Pd-Psi) si riunirà martedì 5 novembre, alle 14,30 nella sala del Consiglio comunale.

All'ordine del giorno della seduta consultiva vi sono la costituzione di un tavolo tecnico per lo studio del futuro parcheggio da realizzate nella zona 'Fa08' ovvero la Porta Sud di Aosta; l'applicazione della mozione approvata avente per oggetto 'Limitare il traffico, aumentare sicurezza e viabilità'; la stesura del Piano neve in vista dell'imminente stagione invernale.