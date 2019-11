Il Ghiacciaio di Planpincieux si raffredda e rallenta la discesa

Cade o non cade? Da oltre un mese gli adetti ai lavori se lo chiedono. Ma il ghiacciaio del Planpincieux, pare prendere per i fondelli ricercatori e misuratori. Non si decide a cadare. Ma tanta attenzione non trova alcuna giustificazione se non per effetto dell’allarme dato dai mutamenti climatici.

Ma per chi vuole conoscere lo stato di salute del ghiacioio eccolo.

Il settore C del Ghiacciaio di Planpincieux registra uno spostamento medio giornaliero pari a 15 cm al giorno.

Il settore B, da 250.000 m3 stimati, registra uno spostamento medio giornaliero uno spostamento medio giornaliero pari a 20 cm al giorno.

Il settore A registra uno spostamento medio giornaliero uno spostamento medio giornaliero pari a 20 cm al giorno.

Negli ultimi 3 giorni il settore C del Ghiacciaio di Planpincieux risulta costante in termini di velocità rispetto ai valori riportati nel bollettino precedente, facendo registrare uno spostamento medio giornaliero pari a 30 cm al giorno.

Il settore B, da 250.000 m3 stimati, risulta costante in termini di velocità rispetto ai valori riportati nel bollettino precedente, facendo registrare uno spostamento medio giornaliero pari a 40 cm al giorno.

Il settore A risulta costante in termini di velocità rispetto ai valori riportati nel bollettino precedente, facendo registrare uno spostamento medio giornaliero pari a 45 cm al giorno.