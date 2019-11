La nostra regione fanalino di coda per la banda ultralarga

Ha un bel da insistere Nicola Rosset, presidente della Chambre, nel ripetere che la ripresa economica e sociale della Valle d’Aosta passa dall’innovazione. Infatti gli ultimo dati disponibili in materia di Larga Banda collocano la Valle d’Aosta all’ultimo posto della classifica guida dalla Sicilia che ha sviluppato la banda ultralarga, con una copertura delle unita' immobiliari che sfiora il 90%. I dato emergono dal rapporto ‘Non voglio mica la luna.

Le tecnologie digitali al servizio degli italiani’ elaborato dall'Istituto per la competitivita' (I-Com) nell'ambito dell'Osservatorio sulle reti e i servizi di nuova generazione. Valle d'Aosta è all’ultimo posto per copertura delle unità immobiliari connesse solo per il 45%; peggio del Trentino Alto Adige che ha una copertura del 58,8%.

L’analisi riguarda i dati forniti dai principali operatori ed aggiornati al 30 giugno 2019 e la Sicilia si conferma per il secondo anno in testa alla classifica nazionale, con una copertura delle Unità immobiliari complessive in banda ultralarga - velocità pari ad almeno 30 mega - pari all'88,8%, circa 9 punti percentuali al di sopra della copertura nazionale (80%), seguita da Puglia (87,6%) e Lazio (86,7%).

Nella classificata figurano poi Liguria e Campania, entrambe con una copertura intorno all'85%. Al di sopra della media nazionale si piazzano anche Toscana, Lombardia, Calabria ed Emilia Romagna, mentre restano fanalino di coda, come detto, la Valle d'Aosta (45,5%) ed il Trentino Alto Adige (58,8%).