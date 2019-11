Cresce l’edilizia, più imprese iscritte alla Chambre, sempre meno commercio

Lo stock di imprese registrate in Valle d’Aosta al 30 settembre 2019 è di 12.388 unità, con un aumento dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Nel terzo trimestre del 2019 in Valle d’Aosta, dai dati diffusi dalla Chambre, sono nate 146 imprese (nello stesso periodo del 2018 erano state 150), mentre le cessazioni sono state 108 (contro le 100 del III trimestre 2018). Ed il settore che evidenzia maggio dinamismo è il settore edile con +9 imprese, in linea con la crescita rilevata a livello nazionale. Preoccupante è invece la flessione delle imprese iscritte nel settore del commercio, che registra un valore di meno nove imprese, a dimostrazione del progredire della desertificazione negli esercizi di prossimità.

Più in generale il saldo tra iscrizioni e cancellazioni si attesta su un saldo attivo di 38 imprese. Il tasso di crescita è dello 0,31% (la Valle d’Aosta si colloca nelle prime 20 posizioni in Italia), con un risultato migliore sia del valore nazionale di +0,23%, sia del dato riferito al Nord-Ovest (+0,20%).

“Il terzo trimestre dell’anno registra ancora una crescita nel numero delle imprese – spiega il Presidente della Chambre, Nicola Rosset – e questo è certamente un aspetto positivo, anche se si evidenzia la difficoltà del settore del commercio. L’esperienza degli anni passati e la ancora persistente incertezza legata alla situazione politica nazionale e regionale, così come le possibili evoluzioni economiche internazionali, non possono però lasciarci dormire sonni tranquilli”.

Prendendo in esame i diversi settori economici, si evidenzia una crescita del settore del turismo (+31imprese), delle costruzioni (+19), dei servizi alle imprese (+8) e dell’agricoltura (+6). Dal punto di vista delle forme giuridiche è evidente la crescita delle società individuali (+31) e delle società di persone (+4). Resta invariato il numero delle società di capitale.

Anche i dati riguardanti il comparto artigianale valdostano registrano un miglioramento dello stock di imprese iscritte, che si attesta sul valore di 3.627 unità, in aumento dello 0,5% rispetto al trimestre precedente.

“E’ necessario cercare di consolidare i dati positivi – continua Rosset – mettendo gli imprenditori nella condizione di superare le proprie diffidenze e tornare ad investire dando così nuovo slancio a tutto il comparto economico”.

Nicola Rosset continua, giustamente, a battere il chiodo della formazione e dice: “E’ fondamentale procedere con il lavoro di sostegno e formazione delle imprese nell’ambito della digitalizzazione, così come le attività portate avanti per favorire la costituzione di reti di impresa”. E aggiunge: “Dobbiamo essere più competitivi, in un panorama che deve ampliarsi al di fuori dei confini regionali. In questo senso imparare a fare squadra ed essere in grado di cogliere le opportunità che la moderna tecnologia è in grado di offrire sono ormai due requisiti fondamentali”.