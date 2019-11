Cambiano gli orari dei treni ma sono condizionati dal funzionamento dei bimodali

Tutto dipende dal funzionamento dei nuovi treni bimodali. Se i nuovi treni avranno qualche problema “l’orario non possiamo rispettarlo; per questo è provvisorio” si sente dire in stazione.



Comunque sia e nella speranza che i bimodali funzionano a dovere, da lunedì 4 novembre i nuovi orari saranno così articolati.

Il regionale da Aosta partirà alle 5,13; 5,23 a Nus; 5,34 a Chatillon; 11 minuti dopo da Verres e poi a Pont Saint Martin alle ore 5,56 e arrivo a Ivrea alle 6,10.

Il primo treno proveniente da Ivrea delle ore 6,13 arriverà ad Aosta alle ore 7,23.