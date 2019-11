I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali, le nuove tasse della manovra suscitano perplessità in parte del mondo politico ed economicco, in evidenza anche i nuovi particolari sull'omicidio di Luca Sacchi e l'emergenza nazismo dichiarata dal Comune di Dresda in Germania



Il Corriere della Sera - Manovra, governo diviso sulla plastic tax; auto aziendali, chi pagherà di più. La notte che il patto M5S-Pd stava per rompersi. Il caso dell'omicidio di Luca Sacchi, la lezione di due famiglie

La Stampa – Le tasse green imbarazzano Conte; Renzi alza la tensione nel governo. Germania, Dresda proclama lo 'stato di emergenza nazismo'. Aosta, armi e rissa ad Halloween, denunce dei carabinieri

La Repubblica - Omicidio Sacchi, una trappola per Luca, il compagno di liceo potrebbe averlo tradito. Conte alle strette sulle green tax. 'Crescono violenza e atteggiamenti antidemocratici', per Dresda è allarme nazismo.

Il Sole 24Ore – Manovra, allo stato 42 miliardi di debiti locali, la manovra in arrivo per i Comuni. Auto aziendali, tasse al 60%. Fusione Fca e Psa, in Europa 23 siti produttivi

Il Fatto Quotidiano - Un anno fa diceva, 'combatteremo l'inquinamento da plastica; adesso Renzi vuole una 'battaglia' per eliminare la tassa che ne riduce la produzione

Gazzettamatin.it - Sanità, i medici chiedono un'indennità regionale per attrarre gli specialisti

Aostasera.it - Alcol ed armi ad Halloween, otto denunce dei carabinieri

Aostaoggi.it - Frana Quincinetto, Bertschy ribadisce: impensabile chiudere per 100 giorni l'A5

Aostanews24.it - Bancarotta fraudolenta, imprenditore patteggia

BobineTV - Piras e Voulaz via da Mouv