Nuovo Consiglio Politiche del lavoro al lavoro su tirocinio giovani e progetti utilità sociale

Prima riunione giovedì scorso, per il rinnovato Consiglio regionale delle Politiche del Lavoro composto da rappresanti della Pubblica amministrazione e da delegati di associazioni locali delle diverse categorie imprenditoriali, artigiane e commerciali.

Sono stati esaminati i criteri per l’assegnazione dei progetti di utilità sociale in capo alle Unité des Communes nonchè la revisione della disciplina sui tirocini in un’ottica più orientata alle esigenze delle aziende e dei giovani.

Il Consiglio ha, inoltre, iniziato ad affrontare la tematica dei profili professionali, aprendo una discussione sui fabbisogni emergenti di nuove professionalità nei diversi settori del territorio regionale. Infine, è stata consegnata la prima bozza di architettura del nuovo Piano politiche del lavoro 2020-2022, sul quale dovranno convergere le energie del Consiglio nei prossimi mesi.

"Prosegue il lavoro di confronto e condivisione – dichiara l’assessore alle Politiche del lavoro, Luigi Bertschy - su temi che vedono conseguire l’interesse di tutti i membri di questo importante organismo, pubblici e privati, metodologia che intendiamo adottare anche per le prossime sfide che ci attendono". Il Consiglio Politiche del lavoro si riunirà con cadenza mensile, ha annunciato Bertschy, "per dare operatività ai contenuti condivisi e per portare avanti un percorso in costante crescita e miglioramento. Ringrazio tutti i componenti del Consiglio per l’atteggiamento propositivo e costruttivo dimostrato in queste prime riunioni".