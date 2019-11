PAPA: È un dovere morale rispettare i detenuti anche in tempo di guerra

Anche nel contesto dei conflitti armati il rispetto della dignità e dell’integrità fisica dei detenuti «è un dovere morale a cui ogni persona e ogni autorità è chiamata». Lo ha affermato Papa Francesco nel discorso rivolto giovedì mattina, 31 ottobre, ai partecipanti a un corso di formazione per i cappellani militari cattolici, svoltosi nei giorni scorsi all’Augustinianum.

Durante l’udienza, svoltasi nella Sala Clementina, il Pontefice ha ricordato che «il diritto internazionale umanitario prevede numerose disposizioni in ordine alla protezione della dignità dei detenuti, specialmente per quanto concerne il diritto applicabile ai conflitti armati internazionali». Esse, ha detto, hanno un «fondamento etico» e una «importanza cruciale» per «la salvaguardia della dignità umana nel tragico contesto dei conflitti armati», e per questo vanno «adeguatamente e rigorosamente rispettate e applicate».

Ciò vale anche «nei confronti delle persone detenute, indipendentemente dalla natura e dalla gravità dei crimini che esse possono aver commesso». E di tutela della dignità umana, in special modo di quella delle persone sofferenti, Francesco ha parlato anche durante la successiva udienza alla Fondazione Don Gnocchi, svoltasi in tarda mattinata nell’Aula Paolo VI. Richiamando «il senso e il valore della professione sanitaria e di ogni servizio reso al fratello infermo», il Papa ha evidenziato che la sofferenza «chiede di essere condivisa, chiede atteggiamenti e iniziative di compassione».

Si tratta, ha detto, «di “soffrire con”, compatire come Gesù che per amore dell’uomo si è fatto Egli stesso uomo per poter condividere fino in fondo, in modo molto reale, in carne e sangue, come ci viene dimostrato nella sua Passione». Per il Pontefice, «una società che non è capace di accogliere, tutelare e dare speranza ai sofferenti, è una società che ha perso la pietà, che ha perso il senso di umanità».

Da qui l’invito a proseguire «nell’impegno di promozione umana, che costituisce anche un contributo indispensabile alla missione evangelizzatrice della Chiesa». L’annuncio del Vangelo, infatti, «è più credibile grazie all’amore concreto con cui i discepoli di Gesù testimoniano la fede in Lui».