Jovencan: L'acqua del sindaco è la migliore perché ha meno sali

L'acqua del Sindaco di Jovencan è la migliore. Parola della sindaca di Jovençan, Vally Lucianaz,.

Nei giorni scorsi, infatti, nell’impianto di erogazione dell’acqua interno alla casetta, a valle del sistema di filtrazione e a monte del sistema di gasatura esistente, è stato, infatti, inserito un gruppo frigo capace di garantire una temperatura del prodotto finale nettamente migliore. È stato inoltre inserito, a valle dell’attuale impianto di filtrazione, un sistema osmotico con accumulo successivo da 100 litri.

"L’acqua in ingresso dall’impianto di filtrazione esistente viene divisa, in maniera regolabile, per essere indirizzata in parte direttamente all’accumulo e in parte all’impianto di filtrazione osmotica. L’acqua osmotizzata non avendo più sali minerali, viene poi miscelata con l’acqua con contenuti standard di sali, diventando così nuovamente potabile, ma molto più leggera".