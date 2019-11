In un libro la storia dei monumenti ai Caduti valdostani nella Grande Guerra

Il monumento agli Alpini di piazza Chanoux, attualmente in fase di restauro

"Aosta ai suoi caduti nella Grande Guerra" è uno studio realizzato da Alessandro Liviero per ricordare ed illustrare come sono nati ad Aosta i monumenti per onorare la memoria dei soldati valdostani che hanno perso la vita durante il primo conflitto mondiale.

Il volume, pubblicato dalla Casa editrice Grafiche Itla, col sostegno del Consiglio regionale, sarà presentato martedì 5 novembre, alle 18.00, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale. Oltre all'autore, interverranno la presidente dell'Assemblea valdostana, Emily Rini, e il Tenente Colonnello Luigi Giai, Capo Ufficio Affari Territoriali e Presidiari del Comando Militare Esercito Valle d’Aosta.

Questo appuntamento sarà preceduto, nella mattinata del 5 novembre, a partire dalle 10, sempre nella Sala Viglino, da una presentazione per gli studenti delle Istituzioni scolastiche San Francesco e Einaudi di Aosta con l'intervento dell'autore.