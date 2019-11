Perde il controllo del volante e si schianta sulle auto in sosta

Poteva finire in tragedia, l'incidente stradale avvenuto verso le 15,30 di oggi, sabato 2 novembre, nella zona est di Aosta all’incrocio tra corso Ivrea e via Montagnayes. Il giovane conducente di una Golf, forse a causa della velocità eccessiva, ha perso il controllo della vettura che, uscita di strada, si è schiantata contro altre auto in sosta in un parcheggio.

Almeno tre le vetture coinvolte oltre alla Golf; casualmente nessun passante transitava nel parcheggio, molto frequentato per la presenza di locali e negozi.

Soccorso dal 118, l'automobilista è stato ricoverato all'ospedale Parini; i medici hanno riferito che le sue condizioni cliniche non destano preoccupazione. Sul posto oltre all'ambulanza anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale; da una prima stima, i danni ammontano a svariate migliaia di euro.