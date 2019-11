Le allieve dell'Ecole de danse Ellada Mex allo Yagp di Parigi

Impegno internazionale per dieci ballerine dell’Ecole et Conservatoire de Danse (ECD) di Ellada Mex. Da mercoledì 6 a lunedì 11 novembre saranno a Parigi per partecipare alla selezione dello YAGP, Youth America Grand Prix, uno dei principali concorsi mondiali riservato agli allievi di scuole di danza di tutte le nazionalità, dal Giappone fino al Nord America, che l’anno scorso ha visto la partecipazione di oltre 8000 ballerini.

Le ragazze porteranno al concorso due coreografie di 'Ensemble' e sei pezzi solistici. Gli Ensemble sono 'Birds yard”, adattamento coreografico in stile contemporaneo di Ellada Mex da 'Il lago dei cigni' di Ciaikovskij e interpretata da Sofia Billotti, Angelica Melillo, Viola Salvitti e Sofia Zheng; 'Spanish Dance', adattamento coreografico di Ellada Mex e interpretata da Ludovica Berriad, Greta Di Carlo, Lisa Morra e Stella Sabbadini.

Quanto ai solistici, Anaïs Stevenin interpreterà “Doll”, adattamento coreografico in stile contemporaneo di Ellada Mex e “Variazione di Kitri” da “Don Chisciotte” dal repertorio classico; Lisa Morra e Angelica Melillo balleranno invece “Pas de Trois”, una variazione del “Lago dei Cigni”; Stella Sabbadini porterà sul palco “Variazione di Odalisque”, da “Le Corsaire” e Margherita Di Tommaso interpreterà la “Variazione di Fata delle briciole” da “La Bella Addormentata”.

Le allieve, oltre alle esibizioni per il concorso, avranno accesso agli stages previsti all’Opéra, con i più grandi insegnanti e coreografi e avranno l’occasione di visitare la ville lumière, i suoi musei e teatri accompagnate dalla loro insegnante di Storia della danza e dell’arte Voussala Mex.

"Sono contenta di dare questa opportunità alle allieve - ha commentato Ellada Mex - che possono così avvicinarsi ed essere coinvolte nel mondo professionale della danza". Preparare tutti i pezzi "è stato impegnativo - spiega l'insegnante di danza - e l’esperienza parigina è soltanto l’inizio dell’anno accademico, che prevede, già nei mesi da novembre a gennaio, la partecipazione di Anais a nuovi concorsi, il viaggio di istruzione delle ragazze per assistere al Teatro della Scala al trittico di Béjart, Balanchine e Kyliàne, lo stage, fra due mesi, con il Maestro Piotr Nardelli, che in questi giorni, appunto, è alla Scala per preparare con il corpo di ballo milanese la coreografia di Béjart, gli esami per alcune allieve.”