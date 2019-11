Cinque feriti in tre incidenti stradali nel giro di poche ore

Sabato 'nero' per gli incidenti stradali ad Aosta e nella Plaine. Dopo il soccorso a un giovane che a bordo della sua Golf si è schiantato contro auto parcheggiate in corso Ivrea, nel capoluogo regionale, nel tardo pomeriggio il 118 e i Vigili del fuoco con polizia e carabinieri sono intervenuti alle 17,45 sulla statale 26 tra Aosta e Saint-Christophe, in prossimità del cavalcavia di corso Ivrea e poi alle 18,30 sulla statale 26 a Villefranche, bivio per Brissogne.

Dinamiche e cause dei sinistri sono in fase di valutazione; cinque le persone coinvolte: un 22enne nel primo incidente, un 55enne nel secondo e tre persone nel terzo ovvero un minorenne e una 29enne in un'auto e un 21enne nella seconda vettura coinvolta. Tutti i feriti sono stati ricoverati in Pronto soccorso in fase diagnostica. Nessuno pare in condizioni gravi.