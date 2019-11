Pollein: Fondi in arrivo per un forno a Chenière, manutezioni acquedotto e immobili comunali

Fare della 'Festa del pane nero' un appuntamento non solo annuale ma ogni qualvolta lo si desideri è un obiettivo della Giunta comunale di Angelo Filippini, sindaco di Pollein.

E infatti la realizzazione di un progetto di fattibilità per la costruzione di un forno in località Chenière, preventivata in circa settemila euro, sarà possibile in virtù di una variazione al Bilancio 2019/2021 approvata dal Consiglio comunale nell'ultima assemblea.

La cifra complessiva da utilizzare ammonta a circa 103mila euro e permetterà anche la copertura delle spese per interventi di manutenzione straordinaria sull'acquedotto ad Arpisson per seimila euro; altri 15mila euro implementeranno il capitolo dedicato alla pulizia degli immobili comunali, necessari per coprire l’esternalizzazione del servizio dopo il pensionamento della dipendente addetta.

17mila euro integreranno il capitolo per le spese legali e quattromila euro saranno destinati all’implementazione della segnaletica turistica. Con i restanti 58.000 euro saranno eseguite variazioni compensative di bilancio. In sede di Consiglio il sindaco ha poi segnalato che sarà avviata la progettazione per le opere di protezione alla conoide del torrente Val Moudzou.

L’assessorato regionale delle Opere pubbliche ha infatti comunicato che l’intervento è stato inserito fra quelli finanziati dal Piano di opere pubbliche per il triennio 2020/22.