Adu sollecita Chatrian a fornire i dati delle analisi su rifiuti Chalamy e Pompiod

"Prima della Conferenza dei Servizi l'Assessore Chatrian inizi a presentare e a rendere pubblici i dati delle analisi effettuate dall'Arpa e dai gestori della discarica, mai riportati dall'apertura dell'impianto nel 2018". A chiederlo e il movimento Adu presente in consiglio Valle con Daria Pulz.

Adu interveine così così che l'assessore all'Ambiente, Alberto Chatrian, ha espresso la volontà di disporre la revisione delle autorizzazioni concesse per le discariche di Aymavilles (loc. Pompiod) e di Issogne (loc. Mure).

"I residenti di Aymavilles e Jovençan l- scrive Adu - dalle perplessita del 2018 sono passati alle le certezze sui disagi che quotidianamente vivono: finestre chiuse, colonne di polveri sollevate fino a 20-30 m. e odori sgradevoli dai materiali scaricati dai numerosi camion che hanno intasato le stradine in mezzo ai vigneti".

Adu richiama poi l'attenzione sul fatto che entrambe le aree "sono protette e definite 'Sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale nell'ambito di Natura 2000', la rete ecologica che che salvaguarda la biodiversità in Europa: Pompiod per la presenza di otto specie di pipistrelli che hanno trovato rifugio nelle antiche gallerie, mentre l'ex area Follioley di Issogne delimita il Parco Naturale del Mont Avic".

Adu chiede poi che l'assessore "motivi l'assenza di cannoni nebulizzatori per abbattere le polveri e si superi la discutibile resistenza a non effettuare carotaggi in discarica e ad eseguire un collaudo cautelativo credibile che non si limiti ai rilievi su una profondità di appena 50 cm, come emerso nel giorno del sopralluogo da parte della Terza Commissione del Consiglio regionale".