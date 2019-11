La Funzione Pubblica della Cgil

Presenzierà i lavori il Segretario Nazionale FP CGIL Funzioni Centrali, Florindo Oliverio, che aggiornerà le lavoratrici e i lavoratori su:

tutte le novità inerenti il nuovo CCNL ( contratto collettivo nazionale del lavoro) 2019-21;

confronto su Aree e Ordinamento professionale;

CCNL vigente, attraverso la corretta e trasparente narrazione della stesura e degli effetti;

Saranno inoltre affrontate le tematiche inerenti alla carenza di organico, mettendo in evidenza anche le ricadute che si sono riscontrate in Valle d'Aosta ( INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Procura/Tribunale, Agenzia delle Dogane, Ministero dell'Interno, etc..) e le relative vertenze aperte.