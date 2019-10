Oggi venerdì 1 novembre Toussaint

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 1° novembre

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per la Solennità di Tutti i Santi e per l'accoglienza

nel Capitolo della Cattedrale di don Albino Linty-Blanchet

Sabato 2 novembre

Cattedrale - ore 7.00

S. Messa in suffragio dei Vescovi defunti

Cimitero cittadino - ore 15.00

S. Messa per la Commemorazione di tutti i Fedeli defunti

Lunedì 4 novembre

Curia vescovile - ore 9.00

Riunione del Collegio dei Consultori

Martedì 5 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Vescovado - ore 17.30

Incontro con i Cresimandi della Parrocchia di Maria Immacolata

Mercoledì 6 novembre

Curia vescovile - ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli affari economici

Giovedì 7 novembre

Roma

Consiglio affari giuridici della CEI

Venerdì 8 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 9 novembre

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Seminario - ore 9.00-11.30

Scuola diaconi

Lunedì 11 - mercoledì 13 novembre

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 14 novembre

Seminario - ore 20.00-21.30

Scuola diaconi

Venerdì 15 novembre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 3° incontro di Fede&Scienza

Testimonianza di don Bledar Xhuli

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 1 novembre Toussaint

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze.

Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse progressivamente tutto in loro. E' Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre.