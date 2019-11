LA FESTA DI TUTTI I SANTI

Ogni anno a fine ottobre nei supermercati, nelle cartolerie, le vetrine si vestono di nuovo.

Maschere che rappresentano la morte, cappelli da streghe o maghi, teschi di plastica, e zucche.

E' la festa di Halloween. lo sanno tutti, grandi e piccoli,

Ma che festa è quella di Halloween.

Si tratta di una festa americana, che da diversi anni è diventata famosa anche in Italia è una specie di Carnevale, dove i ragazzini per gioco si vestono in modo "pauroso".

Insomma la Festa di Halloween. è un gioco divertente anche ma...

NON DIMENTICHIAMOCI DELLA FESTA DEI NOSTRI "SANTI"

va bene divertiamoci pure, ma diamo il giusto valore alle cose:

il 1° Novembre si festeggiano "tutti i Santi", una festa molto importante da non dimenticare,

infatti in questo giorno la Chiesa ricorda tutte le persone che sono in Paradiso con Gesù e tutti i cristiani che vivono nella grazia di Dio.

I Santi infatti non sono solo quelli che la Chiesa indica come esempio di vita cristiana, ma sono tutte le persone che ci hanno preceduto in Paradiso e che se viviamo nella grazia del Signore le rincontreremo e con loro vivremo nella gioia eterna.

E' per questo che nel giorno successivo che è il 2° novembre si ricordano i "defunti" si va al cimitero, si depongono dei fiori, ma soprattutto ci si ricorda di loro unendoci nella preghiera .

Diciamo insieme:

L'eterno riposo

dona loro Signore,

e splenda ad essi la luce perpetua

Riposino in Pace. Amen

Ave Maria...

ed ora delle belle Favole: le leggende del Crisantemo

Una mamma e una bambina vivevano in una casa nel bosco

Intorno alla casa crescevano dei bellissimi fiori

Quando arrivò l'inverno, tutti i fiori morirono.

Solo un fiore rimase vivo perchè la bambina lo aveva conservato dentro casa

La mamma si ammalò, la bambina diede il fiore alla Madonna perchè facesse

guarire la sua mamma.

La Madonna disse alla bambina: conta i petali del fiore che mi hai donato

la tua mamma vivrà lo stesso numero di anni.

La bambina contò i petali, erano pochi.

prese quindi le forbici e tagliò i petali in moltissime striscioline.

I petali diventarono tanti. La Madonnina si commosse e la sua mamma visse a lungo.

Fu così che nacque il crisantemo.

Bella questa leggenda vero! ma sentite quest'altra:

C'era una mamma tanto triste perchè il suo unico figlio era morto in guerra.

Era molto povera: non aveva che la ricchezza delle preghiere. Quelle, infatti, costano niente.

Era la vigilia del giorno in cui tutti i morti hanno un fiore sulla loro tomba e la povera mamma soffriva

perchè suo figlio non l'aveva avuto. Cercò....cercò... e in un cassettone trovò delle strisce di stoffa bianche e gialle.



Le cucirò una sull'altra, tante tante, fino a formare una grande corolla ;

poi metterò uno stelo di ferro rivestito di tela verde. Nessuno si accorgerà che,

sulla tomba di mio figlio, non c'è un fiore vero...



Così fece.



Appena ebbe finito il lavoro, il sonno e la stanchezza la vinsero e si addormentò.



Al mattino, quando si svegliò, quasi non credeva ai propri occhi: il fiore di stoffa palpitava gonfio di vita,

con cento e cento linguette vellutate, screziate di bianco e di giallo.

Sulla tomba del soldatino, ci fu il fiore più bello: il crisantemo