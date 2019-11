Gressan: La scultura dell'Alpino Bornaz in onore di chi ha difeso la libertà

In occasione della festività delle forze armate e dell’unità nazionale del 4 novembre prossimo, dopo la messa presso il monumento ai caduti delle 10.30, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gruppo alpini di Gressan, posizioneranno all’ingresso del municipio una scultura lignea donata dalla Famiglia dell’alpino Ernesto Bornaz, noto scultore Gressaen, scomparso nel mese di febbraio scorso.

Ernesto Bornaz era nato in Francia a Épinal da Philippe e Denise Dussalier, il 12 gennaio 1923. Risiedeva a Chevrot di Gressan e nella propria vita, oltre ad occuparsi dei lavori di campagna e di svolgere mansioni di operaio, è ricordato soprattutto per le sue doti scultoree. Famosissime sono infatti le opere che ha creato ed in particolare sono riconosciute come vere opere d’arte le sue “reines”; fedeli riproduzioni in legno delle regine dei concorsi regionali delle “Bataille de Reines”.

La scultura che ha eseguito e che la famiglia ha donato al gruppo alpini di Gressan, è la rappresentazione di un alpino inginocchiato che chiede la grazia alla Vergine Maria. L’opera è realizzata in cirmolo che Ernesto aveva colto nei boschi di Pila, da qui il pensiero della famiglia di farla rimanere all’interno del comune in modo da ricordare l’attaccamento al proprio territorio che Ernesto aveva sempre espresso.

Dal 4/0 Alpini, Ernesto è poi passato all’azione dei partigiani, citato come membro della banda Donzel è inoltre appartenuto al I° Battaglione della 87esima brigata dal marzo al maggio 1945 per il quale gli venne data la qualifica di Benemerito.

“E’ un onore per noi amministratori comunale poter esporre un’opera così bella e piena di significato, - sottolinea il Sindaco di Gressan Michel Martinet - la posizioniamo all’ingresso del municipio in modo che tutti i nostri concittadini possano avere la possibilità di ammirarla. Naturalmente tutta la popolazione è invitata a partecipare all’evento”.