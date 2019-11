Agnese Moro e Franco Bonisoli: un rapporto diverso fra vittima e colpevole

Un incontro tra Agnese Moro e Franco Bonisoli è un pezzo della nostra storia contemporanea. Lei è figlia di Aldo Moro, lo statista sequestrato e ucciso dalle Brigate rosse, lui, membro della direzione strategia del gruppo terrorista, il 16 marzo 1978 faceva parte, con Valerio Morucci, del gruppo di fuoco che sparò in via Fani alla scorta di Moro.

Agnese Moro e Franco Bonisoli da tempo portano avanti le tematiche della giustizia riparativa e ne parleranno ad Aosta nel salone parrocchiale della Parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans venerdì 8 Novembre alle 21 per raccontare la storia di un cammino durato sette anni, testimoniando che quel dialogo che sembrava impossibile è diventato possibile. La serata è organizzata dall’ L’Associazione l’Albero di Zaccheo.

La giustizia riparativa integra la visione puramente compensativa e risarcitoria del nostro sistema giudiziario, in cui trova ampia applicazione la giustizia cosiddetta “retributiva” e offre la possibilità di costruire, al di fuori dei tribunali e delle carceri, dei percorsi di avvicinamento e riparazione tra vittime e colpevoli. Nel corso della serata sarà presentato il Libro dell’incontro, ovvero il racconto dettagliato di anni di cammino che ha visto procedere fianco a fianco colpevoli e vittime del terrorismo, che, insieme, hanno scelto di rendere pubblica l’esperienza della giustizia riparativa, ovvero della giustizia dell’incontro, per esprimere “la bellezza dell’incontrare l’altro anche quello apparentemente più lontano” ,come ha detto Agnese Moro.

In caso di esaurimento posti e per facilitare la più ampia partecipazione sono previste sedi secondarie dalle quali sarà possibile seguire lo svolgimento della serata su maxi-schermo, attraverso un collegamento in streaming al Teatro Aurora, Parrocchia Immacolata di Aosta ed dall’oratorio inter parrocchiale Giovanni Paolo II di Donnas.

E’ disponibile un servizio di baby-sitting. L’evento ha ottenuto il patrocinio gratuito del Consiglio Valle.