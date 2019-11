Scricchiolii nel Mouv, Manuel Voula e Tania Piras sbattono la porta

"A seguito degli ultimi avvenimenti, all’interno di Mouv", Tania Piras e Manuel Voulaz hanno rassegnato le loro dimissioni dalle cariche ricoperte nel movimento e hanno espresso la volontà di non rinnovare la tessera per l’anno a venire.

Ai vertici del comitato cittadino del Mouv, Manuel e Tania, compagni nell'impegno civile e nella vita, non dicono molto sulle ragioni delle sue dimissioni, ma una vena polemica contro la gestione si coglie leggendo la nota loro nota: "Abbiamo già vissuto una volta il clima teso e pesante che oggi ritroviamo all’interno di Mouv’ e non vogliamo viverlo nuovamente". Il riferimento è all'esperienza nel Movimento 5 Stelle quando si divisero le strade degli allora consiglieri regionali grillini Roberto Cognetta e Stefano Ferrero; strade che si sono ricongiunte nel Mouv. Ora Ferrero pare intenzionato a lasciare Mouv; Piras e Voulaz lo hanno anticipato anche se da sempre i neo dimissionari sono vicini a Roberto Cognetta.

"Abbiamo creduto in questo progetto e abbiamo lavorato attivamente, assieme all’ex presidente Nicolotti Caniggia, per dargli un’anima e una direzione. Dopo l’elezione del nuovo presidente, tuttavia, non ci riconosciamo più nella linea del partito, con la conseguente impossibilità di svolgere un lavoro proficuo".



Nell'annunciare di aver "inviato le dimissioni irrevocabili al presidente Pegorari" spiegano: "Riteniamo sia necessario un nostro passo indietro, così da non creare ulteriori diatribe, in un momento politico e storico in cui non ce n’è alcuna necessità".