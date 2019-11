Aosta: Gli asilini nidi strutture a cinque stelle super

Tutte le strutture dispongono di cucina per la preparazione dei pasti seguendo scrupolosamente le indicazioni previste dalle linee guida regionali per la ristorazione collettiva nella prima infanzia, per una dieta sana ed equilibrata; ambienti belli, puliti, pieni di gioia e di sorrisi. Ambienti in cui entrando ci si sente come a casa, ed i bimbi ricevano tutte le attenzioni necessarie da parte di personale qualificato e attento. Tutto questo lo offrono gli asili nidi aostani che sono una vera eccellenza dell'offerta comunale.

Nei giorni scorsi l'assessore ai servizi sociali, Luca Girasole, dopo i sopralluoghi nelle strutture di accoglienza per gli anziati ha fatto visita agli asili nido aostani di Viale Europa, di via Roma e al Berra.

“Prossimamente – spiega l’assessore – intendo promuovere dei momenti di incontro con i genitori per recepire direttamente da loro eventuali segnalazioni di criticità riscontrate o suggerimenti volti a migliorare ancora una, devo dire, già ottima qualità dei servizi”

Infatti come precisa l’assessore, l’asilo nido è anche un terreno di ricerca su e intorno all’infanzia “per contribuire a costruire nuove consapevolezze sia organizzative, sia educative e formative”.