Saranno riviste le autorizzazione per le discariche di Chalamy e Pompiod

In seguito alle richieste formulate dalle Amministrazioni comunali di Aymavilles e di Issogne, volte a ottenere una rivalutazione delle autorizzazioni rilasciate ai gestori delle discariche per inerti rispettivamente di Aymavilles (Loc. Pompiod) e di Issogne (Loc. Mure), l’Assessore all’Ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Albert Chatrian, ha disposto l’avvio di un procedimento di revisione di dette autorizzazioni, nonché per convocare la Conferenza dei servizi per l’esame delle istanze pervenute.

"Reputo che vu sia la massima trasparenza in ogni azione amministrativa – ha precisato l’Assessore Chatrian – per questo ho incaricato la Struttura che ha in seno l’iter procedurale di autorizzazione delle due discariche che oggi sono sulla bocca di tutti di verificare, nel rispetto delle garanzie procedimentali, se sussistono le condizioni per revisionare le autorizzazioni concesse a suo tempo; come Amministratore avevo già espresso la mia perplessità sulla collocazione della discarica di Pompiod e lo ribadisco anche per quella di Chalamy".