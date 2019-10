Scherzetto o dolcetto? Halloween è servita

Gli scherzi, e le ricorrenze legate alla festa della zucca, tradizionalmente legata agli Stati Uniti ma negli ultimi anni divenuta appuntamento imperdibile del calendario del consumismo anche in Valle d’Aosta. Tante feste nei pub e nelle discoteche, le feste per bambini con animazione e cene.

Ma Halloween non è solo una festa, è anche il giorno che precede la festa di Ognissanti, una ricorrenza religiosa per ricordare i nostri defunti, tutti i defunti, che il primo novembre ed il giorno seguente "giorno dei morti" ricevono una visita ed un fiore nei cimiteri ad Aosta.

Streghe, zombie, mostri e zucche… questo ci viene in mente quando pensiamo alla festa di Halloween. Tuttavia, come spesso accade, non conosciamo l’origine di una festa che al giorno d’oggi è così popolare.

Halloween affonda le sue radici in un passato remoto e nel corso della storia ha subito molte modificazioni, fino a diventare quello che intendiamo oggi. Halloween cade il 31 ottobre di ogni anno e viene festeggiato soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, anche se negli ultimi decenni ha preso piede anche in molti altri paesi, compresa l’Italia.

Durante la notte tra il 31 e il 1 novembre i bambini, ma spesso anche gli adulti, girano di casa in casa mascherati da creature mostruose per il famoso rito del “dolcetto o scherzetto”: gli abitanti della casa potranno allora salvarsi dai terribili scherzi a tinte macabre solo regalando dolcetti ai bambini.