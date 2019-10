Sarre: Nuovo scuolabus con la speranza che porti numerosi neo utenti

Il calo demografico ha costretto l’amministrazione comunale di Sarre a chiudere un plesso scolastico, ma l’attenzione della squadra del sindaco Massimo Pepellin si è rafforzata nei confronti degli scolari degli plessi frequentati da bimbi con età compresa dai tre ai dieci anni. Un’attenzione concreta che si è materializzata con l’acquisto di un nuovo scuolabus con un investimento di 50mila euro hai quali si è aggiunto un contributo di 30mila euro della Crt.

Il ‘Giallo, dispone di ha 38 posti “e questo ha detto oil sindaco Massimo Pepellin – ci ha permesso di rivedere la politica del trasporto scolastico, consentendo l’accesso al servizio anche ai ragazzi che insistono sul polo dell’ex scuola O.Bérard e che risiedono nella parte bassa del territorio oltre a quelli che risiedono nella parte alta e che già utilizzavano il vecchio mezzo”.

Inoltre, la razionalizzazione del servizio, dovuta al fatto che non si effettuano più i trasporti degli alunni della ex scuola primaria Bérard presso la palestra del plesso Bernin, permette l’utilizzo dello scuolabus per uscite didattiche organizzate dall’Istituzione scolastica. “Oltre a questo, durante la stagione primaverile – anticipato il sindaco - daremo la possibilità agli alun ni dei plessi di effettuare le ore di attività motoria presso il campo sportivo al fine di avvicinare i ragazzi alle attività sportive che vengono praticate in questa struttura che nel corso degli ultimi anni è stata ristrutturata e valorizzata”.

Ha partecipato all’evento Ugo Curtaz, membro del C.d.a. della fondazione CRT, che ha ricordato la natura giuridica privata senza scopo di lucro dell’ente che si prefigge di sostenere e sviluppare la crescita culturale sociale ed economica del territorio. Ha poi espresso soddisfazione per aver risposto ai bisogni dei bambini che hanno necessità di trasporto non solo scolastico ma anche per altre iniziative culturali e ricreative e a quelli dell’amministrazione che potenzia il servizio contribuendo a mantenere la gente sul territorio e combatte l’abbandono della montagna.

La consegna dello scuola è stata l’occasione per fare il punto sulle strutture scolastiche comunali. Tra l’altro Pepellin ha ricordato che sono stati effettuati numerosi interventi ed alcuni sono ancora in corso “per rendere più funzionali i plessi scolastici”. In particolare il sindaco ha ricordato la controsoffittatura della sala mensa, il ripristino degli spogliatoi della palestra e la sistemazione dei giardinetti del plesso Bernin, nonché la controsoffittatura della sala musica del plesso Blanc.