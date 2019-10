Con CTA il Questore di Aosta a fianco degli anziani contro le truffe

La sinergia tra il Centro Turistico Acli e la casa di Riposo J.B. Festaz per aprire le porte della struttura alla territorio è decollata come una navicella spaziale diretta su Marte. CTA e JB Festaz hanno avviato il progetto ‘Servizi e iniziative rivolti alle persone allo scopo di contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l’aggregazione’ che riscuote una grande consenso di partecipazione.

Dopo le numerose partecin - pazioni alle varie attività sociali: corso di ballo di gruppo, giochiamo a burraco, Corsi di Ginnastica per anziani, ecc), e alle prime conferenze sul Tour della Prevenzione della salute durante le quali esperti relazionano e rispondo alle domande su diver4se questioni riguardano la salute e mirano ad educare alla prevenzione salute basata su corretti stili di vita che contribuiscono, anche, a ridurre i costi sociali per le terapie, tenute dal dott. Paolo Pierini sul tema "Tumore alla Prostata" e dal dott. Andrea Fiorina sul tema " BPCO, Bronchite Cronica", è stata la volta di una interessante conferenza sulle truffa agli anziani.

(Nella foto a lato corso burraco)

Il Questore di Aosta, Ivo Morelli, e il vice Questore della Polizia di Stato, Francesco Menchiari, hanno intrattenuto i numerosi presenti per più di due ore sulle modalità da seguire elencando alcuni esempi di truffa, quelli amaramente più diffusi, fornendo inoltre dei suggerimenti su come evitare o almeno ridurre i rischi. Norme di buon senso, spesse disattese per ingenuità, distrazione, o semplicemente per ecces-so di fiducia nei momenti sbagliati e con le persone sbagliate.

Sono state illustrate delle regole semplici: dal sostituire il cilindretto della serratura, dal lasciare una luce accesa, dal non lasciar entrare nessuno sconosciuto, anch e se indossa abiti da lavoro o uniformi in casa, al non avere timore di rivolgersi alle forze dell’ordine in situazioni che appaiono sospette. L’invito è telefonare al numero unico di emergenza 112 per contattare i servizi di emergenza nell'Unione europea, attivo in tutti gli stati europei.

Altra regola fondamentale, diffidare da offerte che appaiono fin troppo vantaggiose di servizi offerti che richiedono un assenso telefonico registrato e possono nascondere un oneroso contratto di acquisto. E poi, tanti altri suggerimenti, dal farsi accompagna re in banca o alla Posta per i prelievi di de-naro, al non raccontare troppo di sé e dei propri congiunti in ambienti affollati o di fronte ad e-stranei.

Infatti, spacciarsi per un ex collega o amico del figlio, mostrando di conoscerne il nome e il luogo di lavoro, è una delle modalità più usate dai truffatori. Generalmente, lo si fa per farsi consegnare del denaro dalle persone anziane, previa una menzogna su un incidente od un inconveniente che riguarda il figlio dell’anziano, impossibilitato a recarsi direttamente dal genitore.

Il Questore Morelli ha già confermato al Presidente del CTA, Alfredo Massai, la presenza, se sarà ad Aosta, per il giorno 11 novembre quando si svolgerà, sempre nella sala del cinema del J. B. Festaz, una conferenza dal titolo " Web Sicuro" che vedrà come relatore l'ispettore superiore della Polizia di Stato, Antonio Genito.

Il prossimo appuntamento per tutta la cittadinanza è fissato per lunedì 4 Novembre 2019 alle ore 20.30 con il medico Sergio Crotta che parlerà sul tema "Intestino secondo Cervello".