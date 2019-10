Verres ricorda il Direttore didattico Ottavio Jacquemet intitolandogli la scuola

E' intitolata a Ottavio Jacquemet, indimenticato Direttore didattico valdostano, l'Istituzione scolastica pubblica di Verrès. La cerimonia di intitolazione si è svolta mercoledì scorso alla presenza delle autorità locali e regionali. La passione, la competenza e l'umanità con le quali il docente svolse il proprio compito sono state descritte dalla Dirigente scolastica di Verrès, Antonella Dallou; dal vicepresidente dell’Unité des Communes e sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi; dalla Sovrintendente agli Studi, Marina Fey e dall’assessora regionale all'Istruzione, Chantal Certan.

Nato a Quincinetto il 30 agosto 1936, Jacquemet frequenta le scuole elementari a Bard. Entra in seminario dai fratelli maristi a Mondovì, poi a Viterbo e a Giuliano (Napoli), ma, dopo aver prestato il Servizio militare ad Aosta al 4° reggimento Alpini presso la caserma Testa Fochi in qualità di impiegato, decide di abbandonare la vita religiosa per tornare a quella civile. Consegue il diploma magistrale a Imperia presso l'Istituto magistrale Amoretti l'8 ottobre 1956.

Nei primi anni della sua carriera professionale, fa l'impiegato all'Alcan di Borgofranco d'Ivrea. Riprende in questo periodo gli studi presso l'Università degli Studi di Torino e si laurea in Pedagogia il 10 aprile 1978, con una tesi in filosofia dal titolo Motivi ecumenici nella filosofia Leibniziana.

Nel 1968, inizia la sua carriera scolastica presso la scuola elementare di Ivrea; si trasferisce nell'anno scolastico successivo a Settimo Vittone, dove continua a insegnare fino al 1980. Nello stesso anno, vince il concorso da direttore didattico e prende servizio nel Circolo didattico delle scuole elementari di Saint-Vincent. Nel 1982, si trasferisce nel Circolo didattico delle scuole elementari di Verrès, ma conserva ancora per un anno anche la reggenza del Circolo didattico di Saint-Vincent. Direttore didattico del Circolo di Verrès fino al 1992, muore a Bard il 9 dicembre 1992.

“Oggi più che mai abbiamo bisogno di persone che, come ha fatto Ottavio Jacquemet – ha sottolineato il sindaco Giovenzi – sappiano dedicarsi al prossimo e alla comunità. Una comunità ha bisogno di attenzione e cura per i propri bambini e ragazzi. E la cura che riconosco in questa Istituzione scolastica rappresenta il miglior auspicio per le future generazioni”.

L’assessora Chantal Certan ha ricordato che Jacquemet "è stato un direttore che ha saputo lavorare con devozione nella scuola, trasmettendo valori fondamentali, quali il lavoro, la capacità di ascoltare e agire con professionalità, pazienza e passione”.

La Sovrintendente Fey ha evidenziato che Ottavio Jacquemet "dev’essere un punto di riferimento, un esempio di umiltà e di cultura, che noi vogliamo dare ai nostri bambini, perché possano crescere e diventare protagonisti attivi nella società e nel mondo di domani. Una società dove questi valori devono essere fortemente promossi, soprattutto dalla scuola, agenzia formativa per eccellenza".

La cerimonia è stata arricchita dalle testimonianze di ex alunni, insegnanti, personale scolastico e familiari.