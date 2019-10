Mouv chiede la testa di Fosson per una nuova maggioranza

Chi non si esprime, chi fa spallucce, chi smentisce, chi ipotizza. Ma dai corridoi di piazza Deffeyes è trapelata l’indiscrezione che il Mouv avrebbe dato la disponibilità a valutare la possibilità di entrare in maggioranza. Il prezzo però è altissimo e forse è tanto alto proprio per farsi dire di no alla voglia di tornare a far parte di una maggioranza. Il Mouv potrebbe garantire due voti in quanto Stefano Ferrero, sono sempre i muri dei corridoi a parlare, sarebbe in procinto a lasciare il Mouv.

"La mozione di invito alle dimissioni al Presidente Fosson è stata criticata, soprattutto per la novità della provocazione, ma forse, in fondo in fondo, questo episodio conferma il concetto di inadeguatezza che abbiamo espresso. Però, a questo punto, ciò non vale soltanto per il solo Presidente". Ha commentato il leghista Stefano Aggravi commentando le nuove tensioni in maggioranza. Una precisazione che suona anche come un richiamo all’ordine del Mouv. Infatti, se le dimissioni di Fosson sono state formulate da parte del Mouv e da Lega è evidente che gli obiettivi sono diversi.

Soprattutto dopo le tensioni in giunta sulla costituzione di una società unica fondendo le società create la realizzazione della nuova università e l’ampliamento dell’ospedale. La fusione mette in fibrillazione la maggioranza tanto che l’Assemblea dei due Cda convocato per lunedì quattro novembre sarà rinviata proprio perché non c’è intesa su chi sarà il terzo componente del nuovo CdA, ma anche sul ruolo di Bruno Milanesio che è Amministratore Unico di Nuv, ma anche su Alessandro De Checchi, Au di Coup.

"La scelta di fondere le due società di scopo - commenta Aggravi - nate per guidare la realizzazione della nuova Università (Nuv) e l'Ospedale Parini (Coup) è stata definita nell'ultimo Piano delle razionalizzazioni delle società partecipate e votata dal Consiglio regionale".

In Consiglio la Lega aveva anche chiesto di poter discutere nella competente Commissione le modalità di attuazione di questa scelta necessaria. Ma ora le tensioni in maggioranza lasciano spazio a nuovi panorami politici annebbiati però dal caos e dalla confusione assoluta perché nessuno sa chi fa cosa. Ed in questa situazione di caos pare essersi infilato il Mouv.

Ma soprattutto qualsiasi nuovo quadro politico dovrà fare i conti gli elettori perché gira e rigira a fare e disfare sono sempre i medesimi. E questo continua a pregiudicare la credibilità di chi, ad ogni piè sospinto, è disponibile ad un nuovo giro di poltrone con nuovi partner che sono sempre i medesimi.

Dall’ennesimo walzer si è per il momento chiamata fuori la Lega che ha detto: o elezioni anticipate o morte; degli altri.