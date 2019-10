In diretta lavori Commissione modifica forma Giunta regionale

La sottocommissione incaricata della stesura di una proposta di articolato sulla riforma della legge elettorale regionale e della forma di governo, costituita lo scorso 4 ottobre dalla prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", si è riunita ieri pomeriggio, mercoledì 30 ottobre 2019.

Martedì 5 novembre 2019 sarà sentita la costituzionalista Lara Trucco

«La sottocommissione - dice il Presidente Alberto Bertin - ha proseguito nell'analisi di un testo base valutando le varie possibilità e proposte. In quest'ottica si è deciso di acquisire il parere di esperti costituzionalisti: in particolare, martedì 5 novembre sarà sentita Lara Trucco, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Genova ed esperta di sistemi elettorali. La sottocommissione ha deliberato che l'audizione si svolga in seduta pubblica a partire dalle ore 14.45: verrà quindi trasmessa in diretta sul sito internet del Consiglio regionale, sul canale YouTube del Consiglio oltre che sul canale televisivo TV Vallée.»

«La sottocommissione - dice il Presidente Alberto Bertin - ha proseguito nell'analisi di un testo base valutando le varie possibilità e proposte. In quest'ottica si è deciso di acquisire il parere di esperti costituzionalisti: in particolare, martedì 5 novembre sarà sentita Lara Trucco, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Genova ed esperta di sistemi elettorali. La sottocommissione ha deliberato che l'audizione si svolga in seduta pubblica a partire dalle ore 14.45: verrà quindi trasmessa in diretta sul sito internet del Consiglio regionale, sul canale YouTube del Consiglio oltre che sul canale televisivo TV Vallée.»