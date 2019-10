MICHELE NAPOLI ELETTO PRESIDENTE SINDACATO LOCALI BALLO – CONFCOMMERCIO VDA

Figlio d’arte, il papà Francesco è stato uno dei principali imprenditori valdostani del mondo della notte, Michele Napoli, di 34 anni, è stato eletto all’unanimità presidente della Silb-Confcommercio VdA, il sindacato degli esercenti locali da ballo. Succede a Paolo Rosset che ha lasciato anzitempo la guida per nuovi impegni aziendali e per ragioni personali.

“In Valle – spiega il neo presidente – non registriamo situazioni di particolari criticità in quanto nel nostro microcosmo il passaparola funziona e non appena abbiamo il dubbio che qualcosa non funziona in un locali avvisiamo subito i colleghi, ma questo non toglie che, comunque dobbiamo tenere altra la guardia”. Priorità del neo presidente è garantire ai clienti la sicurezza dei locali, il contrasto allo spaccio di droga perché trascorrere una serata in discoteca deve essere un momento di sano divertimento”.

Lunedì e martedì prossimo, con Lilly Breuvé, Michele Napoli parteciperà all’ottava convention nazionale presidenti provinciali Silb in programma a Bardolino (Verona). Filo conduttore: “Quale futuro per l’intrattenimento notturno: tendenze giovanili e scenari di mercato”, tema al quale cercherà di rispondere sociologo Francesco Morace.

“E’ un tema impegnativo anche perché vogliamo capire cosa si può fare per contrastare l’abusivismo e è la nostra spina nel fianco” spiega Napoli che sottolinea come non sia in crisi il divertimento ma le discoteche.

Una crisi di identità che dipende dal fatto che oggi l’intrattenimento si è diversificato rispetto a 10-15 anni fa. Oltre a quello regolare, vi è quello completamente abusivo. Addirittura palazzi e castelli si trasformano in location esclusive dove la notte si va a ballare.