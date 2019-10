I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali l'intesa sulla manovra e le frizioni interne al M5S sull'alleanza con il Pd; in evidenza la trattativa tra Fca e Peugeot, il 'giallo' del palazzo del Vaticano pagato con l'Obolo.

Il Corriere della Sera - Meno tasse nella manovra: vertice dopo la sconfitta, non aumenta più la cedolare. Nozze tra Fca e Peugeot, ipotesi da 50 miliardi. Cardinali contro per il palazzo pagato con l'Obolo

La Stampa – I grillini processano Di Maio, 'via lo statuto che lo ha reso intoccabile'. Gli Usa, 'Peugeot-Fca, trattativa per il colosso dell'auto'. Gli artisti valdostani protagonisti a Paratissima 2019. Stanziati 4,4 milioni di euro per il miglioramento dei comprensori sciistici

La Repubblica - Manvora avanti ma il M5S stoppa Di Maio, 'coordini, non governi su di noi'. Peuegot-Fca, accordo da 50 miliardi di euro sempre più vicino. Palazzo vaticano comprato con l'Obolo, l'irritazione dei cardinali

Il Sole 24Ore – La manovra al vaglio di Palazzo Chigi. Conti correnti, ecco quanto pesa il Fisco sull'erosione dei risparmi. L'M5S attacca Di Maio, 'non sei un intoccabile'

Il Fatto Quotidiano - Manovra, intesa nella maggioranza, 'cedolare sugli affitti non aumenterà, trovati i fondi'

Gazzettamatin.it - A Chatillon il primo lupo ucciso in Valle d'Aosta

Aostasera.it - Accorpamento Camere di Commercio, la Consulta 'lo Stato non può decidere su quella valdostana'

Aostaoggi.it - Lupa uccisa con colpo di arma da fuoco a Chatillon

Aostanews24.it - Ussel, uccisa una lupa

BobineTV - Una lupa uccisa e continua lo scontro Adu-maggioranza