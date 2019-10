Bando “cammini e percorsi” andato deserto, nessuna offerta per gli immobili comunali "Ancienne Maison communale" e "Maison Henrielli". Apprendiamo che il bando relativo all’alienazione degli storici immobili comunali "Ancienne Maison communale" e "Maison Henrielli" si è chiuso senza nessuna offerta. Eppure noi l'avevamo detto, per il recupero e la valorizzazione dei due edifici storici, lasciati tristemente in abbandono, sono necessarie risorse ed interventi, non svendite e proposte da libro dei sogni. Ora quindi l’amministrazione ha l'occasione di rimediare agli errori passati, di ritornare sui suoi passi e rilanciare la nostra idea di sviluppo del borgo e di albergo diffuso transfrontaliero, grazie alla presenza della Via Francigena. Per farlo non sarebbe necessario costruire niente, dato che ci si limiterebbe a recuperare/ristrutturare e a mettere in rete quello che esiste già. Il mercato del turismo in Italia è in forte crescita, ed è soprattutto sempre più orientato alla ricerca di sistemazioni caratterizzate da “fascino” e personalità, dove poter trovare prodotti di qualità dell’artigianato locale. E' tempo di agire, non più in solitaria come il Comune ha fatto fino ad ora. Si radunino le forze e si coinvolgano le istituzioni a tutti i livelli. I Consiglieri comunali di Donnas Fabio Marra, Lea Costabloz, Annalisa Fantolin