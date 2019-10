Il coro Mont Rose spegne 40 candeline e canta per la lotta ai tumori infantili

Fare un regalo anziché riceverlo: per i suoi 40 anni il Coro "Mont Rose" di Pont-Saint-Martin ha realizzato un cd speciale e lo ha donato all’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, cui saranno destinati i fondi raccolti con il disco. Il progetto, sostenuto dal Consiglio Valle, sarà presentato in occasione del concerto in programma sabato 9 novembre alle 21, nella Chiesa di Sant'Orso ad Aosta.

Il disco intitolato "Trova il tempo" raccoglie 10 brani che spaziano da canti di montagna ad arrangiamenti e nuove interpretazioni, tra musica e poesia, di alcuni celebri brani d’autore, da Leonard Cohen agli U2.

“Abbiamo pensato - spiega il presidente del Coro, Marco Cout - di unire la nostra passione per la musica a un progetto con un importante obiettivo: guarire i bambini ammalati. E’ un progetto in cui crediamo molto: Aurelio Vacher, nostro corista, collabora attivamente già da qualche anno con l’Associazione. Ce ne ha parlato con entusiasmo, sottolineando la loro serietà e la loro trasparenza; così ci siamo subito attivati.”

L'iniziativa vuole unire musica e solidarietà con un'attenzione speciale verso chi è in difficoltà. “Un tempo il coro - spiega il direttore artistico, Silvio Vuillermoz - aveva un naturale ruolo sociale. Era un momento di aggregazione unico al di fuori della famiglia. Oggi un coro può trovare altre strade per incontrare il "sociale": noi abbiamo pensato di creare questo progetto di solidarietà. Il titolo che abbiamo scelto è la sintesi dello spirito che ci anima: racchiude il nostro forte legame con la tradizione, l’importanza della nostra identità e la volontà di fare del bene. Vogliamo che questo sia un cd da ascoltare in famiglia, dal nonno al nipote, e che chi ci ascolta possa trovarci qualche cosa di originale e autentico.”

Dopo il concerto aostano il Coro Mont Rose inizierà un mini tour promozionale del disco con concerti in Liguria, Piemonte e Lombardia.

L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS è un ente senza scopo di lucro nato nel 1993 presso l’Istituto “G. Gaslini” di Genova per volontà di genitori e oncologi, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sul Neuroblastoma e, in seguito, sui Tumori Solidi Pediatrici.