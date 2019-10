Salice, sindaco di La Salle ‘promuovono’ l’azione di Poste Italiane per i piccoli comuni

“E’ stata una gran bella esperienza: abbiamo avuto modo di vedere con quanta abilità Poste Italiane sa promuovere quello che sta facendo per i piccoli Comuni.” Questo, in sintesi il giudizio di Loris Salice, sindaco di La Salle, che ha partecipato con altri quattromila colleghi di Comuni sotto i 5000 abitanti provenienti da tutta Italia, all’iniziativa ‘Piccoli Comuni’, organizzata a Roma da Poste Italiane.

Non è stata, secondo il primo cittadino di La Sale, solo un’operazione di marketing. “L’Azienda – assicura – opera davvero sul territorio a favore delle comunità più piccole per essere vicina alle popolazioni anche con l’utilizzo delle nuove tecnologiee sta mantenendo gli impegni assunti.”

In tutti i comuni che ne faranno richiesta e privi di Ufficio Postale o con un solo sportello aperto a giorni alterni, Poste Italiane, tramite il suo amministratore delegato, Matteo Del Fante, si è impegnata a rendere disponibile in uno spazio accessibile al pubblico il servizio ‘PuntoPoste da T’. Speciali armadietti saranno predisposti per il ritiro e la spedizione automatica di pacchi e per il pagamento dei bollettini e la ricarica di PostePay e PosteMobile. Il nuovo servizio sarà attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

“Poste Italiane ha farro molto, certo il progetto è da completare” spiega Loris Salice. “L’idea di dotare di pos gratuiti i Comuni è positiva – aggiunge – forse l’azienda dovrebbe sviluppare di più la formazione degli operatori alle nuove tecnologie che sono spesso assai complesse.”

“Inoltre – conclude Loris Salice – si dovrebbe considerare la presenza nei piccoli Comuni di molte persone anziane per le quali i nuovi sistemi di comunicazione rappresentano ostacoli spesso insormontabili.”